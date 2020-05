Il ritorno dei Coldcut ascoltali su Controradio

Un nuovo album a luglio con il collettivo ‘Keleketla’, il primo singolo vede la partecipazione del compianto Tony Allen e si intitola “Future Toyi Toyi”. Da questa settimana in programmazione sulle frequenze di Controradio

Esce il 3 luglio Keleketla! un album collaborativo nato dall’incontro tra Matt Black e Jon More (Coldcut) con alcuni musicisti sudafricani tra i quali Sisbusile Xaba e il rapper Yugen Blakrok (Black Panther Original Soundtrack). Il progetto si è poi allargato andando ad includere i padrini dell’afrobeat Tony Allen e Dele Sosimi, The Watts Prophets, l’attivista della Papua Occidentale Benny Wenda fino agli Antibalas di New York e il talentuoso Shabaka Hutchings da Londra. Keleketla! ha come obiettivo la costruzione di un terreno musicale condiviso, nutrimento per ispirazioni artistiche rivolte al futuro che tracciano connessioni tra generi diversi. Un mix tra deep house e hip hop locale chiamato kwaito, intrecciato con la batteria di Allen, le meditazioni poetry irrobustite da fiati e tastiere imparentate con il soul.

Musica e politica sono un tema ricorrente nel disco, in particolare nel potente singolo ‘Future Toyi Toyi’ ASCOLTA:



“Keleketla!” è un sincero atto d’amore nella ricerca di connessioni musicali. A partire dalla piccola comunità attorno alla biblioteca Keleketla, questo progetto è nato da quei legami che nascono e si sviluppano attorno alla musica. ‘Ci sono appassionati di musica ovunque e questo è ciò con cui prosperiamo’, dice More dei Coldcut ricordando dischi e amici dei suoi giorni in Sudafrica. ‘Keleketla!’ significa abbracciare quella tradizione di call-and-response e vedere dove ti porta.

