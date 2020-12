Firenze: prorogato a 31 gennaio piano per tavolini e sedie gratuiti fuori dai locali

A Firenze è stato prorogato fino al 31 gennaio, attuale termine stabilito dal Governo per la fine dello stato di emergenza per la pandemia, il piano straordinario per tavolini e sedie gratuiti fuori dai locali, lanciato lo scorso maggio per aiutare la ripresa economica post Covid e per garantire maggiore sicurezza ai clienti di bar e ristoranti.

Lo stabilisce una delibera dell’assessore al Commercio di Firenze, Federico Gianassi approvata ieri dalla Giunta comunale che concede una ulteriore proroga, dopo quella concessa fino al 31 dicembre 2020, di un mese (fino al 31 gennaio 2021) al regolamento di concessione del suolo pubblico per il ristoro all’aperto straordinario prevedendo peraltro la possibilità di ulteriore proroga fino al 31 marzo 2021 se prorogato lo stato di emergenza.

L’obiettivo del provvedimento, si legge in una nota di Palazzo Vecchio, è tutelare le esigenze sanitarie e quelle lavorative ed economiche di un settore duramente provato dalla crisi, dando ai titolari dei locali maggiore spazio possibile da utilizzare per garantire il distanziamento tra i clienti.

La scadenza precedente era prevista fino al 31 ottobre, già rinnovata da maggio, mese durante il quale si è deciso di sostenere i bar e locali di Firenze. In questo modo sarà possibile, una volta che potranno riaprire, ricevere i clienti anche all’esterno della struttura.

Questa era la nota di Palazzo Vecchio: Il piano straordinario a Firenze per posizionare tavolini e sedie fuori dai locali pubblici, lanciato a maggio per sostenere la ripresa economica post Covid, sarà prorogato di un mese: lo ha deciso la giunta comunale, approvando una delibera dell’assessore al commercio Federico Gianassi che prevede la proroga fino al 31 ottobre 2020, alle stesse condizioni, per le occupazioni di suolo pubblico a carattere straordinario per il ristoro all’aperto partito nel giugno scorso e in scadenza il 30 settembre.