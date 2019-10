Mercafir, Gianassi: “Riunione proficua. Garantita continuità mercato”

🔈Firenze, si è svolta stamani il primo incontro per la riqualificazione della Mercafir. “E’ stata una riunione molto positiva e proficua. Sarà garantita la continuità del mercato”, il commento l’assessore alle partecipate e allo sviluppo economico Federico Gianassi. Presenti anche il presidente di Mercafir Giacomo Lucibello e gli operatori economici del mercato.

L’incontro è stato convocato stamani da Palazzo Vecchio per iniziare con gli operatori del mercato il percorso di condivisione che porterà alla nuova Mercafir. “C’è da parte di tutti la disponibilità e l’interesse a fare un buon lavoro tenendo in grande attenzione le esigenze del mercato da riqualificare. Con questa prima riunione si apre infatti una fase nuova nella quale anche gli operatori saranno coinvolti, perché entriamo rapidamente nella fase dei progetti che devono tenere in considerazione le esigenze di tutti”, ha detto Gianassi.

L’obiettivo dell’Amministrazione è duplice poichè si vuole sia realizzare il nuovo stadio di Firenze, moderno, efficiente e funzionale, ma dall’altro riqualificare il mercato. Il progetto complessivo di riqualificazione dell’area Mercafir terrà conto di queste esigenze. L’assessore assicura inoltre che la continuità del mercato sarà garantita grazie ad interventi che consentiranno agli operatori di continuare a lavorare.

Gimmy Tranquillo ha intervistato l’assessore alle Attività produttive Federico Gianassi, ed il presidente di Mercafir Giacomo Lucibello: