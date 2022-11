Firenze, per residenti Metrocittà musei cittadini gratis il 4/12

Torna la Domenica metropolitana, l’iniziativa in programma per domenica 4 dicembre, permetterà a tutti i residenti della Città Metropolitana di Firenze di visitare gratuitamente i musei cittadini e prendere parte alle numerose visite e attività in programma.

Al Museo Novecento i giovani e gli adulti potranno partecipare alle visite guidate sulla grande mostra Tony Cragg. Transfer, che include sculture e disegni dell’artista, inoltre si potranno ammirare due nuove esposizioni da poco inaugurate: Alberto Magnelli Armocromie e Jean Arp Larme de galaxie.

A Palazzo Medici Riccardi invece è possibile trovare la mostra Passione Novecento. Da Paul Klee a Damien Hirst, permetterà al pubblico di percorrere un vero e proprio viaggio nel XX secolo grazie a capolavori dei suoi protagonisti più affermati.

Al Mad Murate Art District sarà invece possibile essere accompagnati in visita alla mostra Le simmetrie dei desideri di Ilaria Turba. Ed ancora le visite condotte insieme ai mediatori Amir, tese a offrire uno sguardo policentrico sul patrimonio civico, sia a Palazzo Vecchio che al Museo Novecento.

Oltre alle visite guidate in Santa Maria Novella, Palazzo Medici Riccardi e Museo Bardini, presso la Cappella Brancacci in Santa Maria del Carmine sarà possibile accedere ai ponteggi allestiti per gli interventi di diagnostica e restauro.

Numerose sono anche le iniziative per i più piccoli: In bottega, Dipingere in fresco, La favola della tartaruga con la vela e Vita di corte a Palazzo Vecchio, un atelier sull’arte contemporanea Forme infinite, infinite metamorfosi è previsto a Museo Novecento mentre a Palazzo Medici Riccardi si terrà Occhio al Novecento. Al Museo Bardini invece i bambini potranno cimentarsi in Un mondo tutto blu.