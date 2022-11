Ospedale S. Giovanni di Dio: riapre posto di polizia

Firenze, riaperto il posto di polizia nell’ospedale di San Giovanni di Dio a Torregalli. Il servizio era stato sospeso nel 2020 a causa della pandemia.

Il presidio, si spiega dalla questura, è stato fortemente voluto dal questore Maurizio Auriemma, d’intesa tra Polizia di Stato e la Asl Toscana Centro. Il posto di polizia è collocato nella sala di attesa del pronto soccorso.

La questura spiega che “il Dipartimento della Pubblica Sicurezza incentiva da sempre questi presidi di sicurezza nelle strutture sanitarie italiane, dove la costante presenza degli agenti costituisce anche un deterrente per la prevenzione di eventuali reati”.

“Pur non avendo specifici compiti di vigilanza -continua la questura- (demandati come consueto ad enti privati), anche questa riapertura, come quella recentemente avvenuta nell’ospedale di Empoli, costituisce per il questore Maurizio Auriemma un segnale della concreta presenza della polizia di Stato nei punti nevralgici del territorio della provincia fiorentina”.

L’inaugurazione è stata presieduta per l’ospedale da Simone Naldini, direttore di presidio, da Gianfranco Giannasi, direttore del Dea e dal commissario capo Eugenio Aloia dirigente del Commissariato ‘Oltrarno’. Da oggi, agenti della polizia si alternano “costantemente nella struttura, assicurando così una presenza quotidiana costante, quali punti di riferimento, non solo per i pazienti e i loro familiari, ma anche per il personale sanitario”.