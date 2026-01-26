Firenze, nuovo rogo di baracche e masserizie vicino al ponte all’Indiano

Incendio in via dell’Isolotto, nell’area dell’ex campo nomadi: fiamme sotto controllo, in corso la bonifica. È il secondo episodio in quattro giorni dopo il rogo di giovedì tra baracche e accampamenti abusivi.

Nuovo incendio questa mattina a Firenze nella zona di via dell’Isolotto, subito dopo il ponte all’Indiano e l’area dell’ex campo nomadi: dalle 11.10 i vigili del fuoco sono al lavoro con una squadra e un’autobotte per spegnere un rogo che ha interessato baracche e masserizie, in un’area dove da tempo vengono segnalati insediamenti di fortuna. Le fiamme, riferisce il comando, sono sotto controllo, ma le operazioni di bonifica sono ancora in corso: durante i controlli tra i materiali bruciati i pompieri hanno rinvenuto diverse bombole di gas gpl, elemento che accresce le preoccupazioni sul rischio di nuovi incendi o esplosioni in una zona già critica.​ L’episodio arriva a pochi giorni di distanza da un altro incendio, sviluppatosi giovedì scorso proprio sotto il ponte all’Indiano, sempre all’altezza di via dell’Isolotto: in quell’occasione erano andate a fuoco masserizie, sterpaglie e baracche utilizzate da persone senza fissa dimora, in un contesto di accampamenti abusivi che le forze dell’ordine e il Comune monitorano da tempo. La ripetizione dei roghi nel giro di quattro giorni riaccende i riflettori sul tema della sicurezza nelle aree periferiche lungo l’Arno e sulla presenza di insediamenti precari privi di condizioni minime di vivibilità, dove l’uso di bombole e stufe di fortuna rende altissimo il rischio di incendi.