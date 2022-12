Firenze, Nardella: “Fatto grave che nascano in giro per l’Italia delle stazioni di polizia parallele illegali perché non rientrano nell’ordinamento dello Stato”

Toscana, il sindaco Dario Nardella, a margine di una conferenza stampa ha risposto ai giornalisti che gli chiedevano conto degli episodi di presenza della polizia cinese sul territorio italiano, tra cui Prato, e sulle dichiarazioni del deputato di Fi Erica Mazzetti, che ha criticato il silenzio dei Comuni di Prato e Firenze.

“Ad una prima valutazione -dice Nardella- trovo che sia un fatto grave che nascano in giro per l’Italia delle vere e proprie stazioni di polizia parallele, del tutto illegali perché non rientrano nell’ordinamento dello Stato. Suggerisco alla deputata di Forza Italia Erica Mazzetti di fare una interrogazione parlamentare al ministro del suo governo, al ministro Piantedosi”.

“Trovo che su un fatto del genere il governo Meloni – ha aggiunto – debba intervenire prontamente e che il ministro disponga di misure immediate per smantellare queste organizzazioni parallele perché la sicurezza a mio avviso deve essere garantita esclusivamente dalle forze dell’ordine. Noto anche che nel linguaggio politico della destra purtroppo l’idea della giustizia fai-da-te è centrale.”

“Quando Salvini -conclude-, che è stato ministro dell’Interno, dice che la difesa è sempre legittima accade che poi qualcuno pensi davvero di organizzarsi le proprie milizie per la sicurezza. Se tu fai passare un concetto in base al quale il cittadino si fa giustizia da solo e bene o male la legge ti tutela, poi non ci dobbiamo meravigliare se delle comunità italiane o straniere pensano di organizzarsi in modo parallelo. Piantedosi intervenga e Mazzetti faccia presto una interrogazione parlamentare al suo governo”.