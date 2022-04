Firenze, Nardella ‘dà’ i numeri’ di metà del secondo mandato

Oltre cento km (105) di asfaltature stradali, 53,8 km di marciapiedi riqualificati, 154 interventi di edilizia scolastica, 21 aree gioco riqualificate di cui 6 all’interno di istituti scolastici, 5.500 nuove alberature, 5 nuove palestre, 47 mostre e 2.675 eventi culturali dell’Estate fiorentina: sono alcuni numeri del bilancio di metà mandato dell’amministrazione comunale di Firenze, presentato oggi alla Manifattura Tabacchi dal sindaco Dario Nardella.

All’evento, aperto dai saluti del sindaco e del Ceo della Manifattura Tabacchi Giovanni Manfredi, hanno partecipato l’imprenditore e cofondatore di Nana Bianca Paolo Barberis, il presidente della Camera di Commercio di Firenze Leonardo Bassilichi, l’Urban designer e architetta Giovanna Carnevali, il professore di Scienze agrarie all’Università degli Studi di Firenze Stefano Mancuso, la rettrice dell’Ateneo fiorentino Alessandra Petrucci, la socia fondatrice di Avventura urbana Iolanda Romano e il presidente della Fondazione Cr Firenze Luigi Salvadori.

“Rendiamo conto ai fiorentini – ha affermato Nardella – di quello che abbiamo fatto. Firenze è la prima città in Italia che realizza e presenta un rapporto oggettivo e certificato con numeri, date e progetti di tutto quello che è stato fatto e di ciò che è stato già impostato e progettato”.

Dall’inizio del mandato sono stati numerosi gli interventi conclusi: 83 nuovi appartamenti di social housing al Casone di via dell’Osteria; il by pass di Mantignano – Ugnano; il nuovo Ponte del Barco; la riqualificazione del Ponte Vespucci; 12 nuove pavimentazioni storiche pari a 7.330 mq; il nuovo Auditorium del Maggio Musicale Fiorentino; la nuova scuola Dino Compagni; 18 opere di street art. Inoltre, aggiunge il Comune, è stato dato il via libera a 31 piani di rigenerazione urbana firmando altrettante convenzioni urbanistiche ed è stata conclusa la sostituzione dell’illuminazione pubblica in città con il sistema a led in 1.415 strade, piazze e giardini di tutti i quartieri.

“La pandemia – ha affermato Nardella – ha prodotto risultati economici negativi, mettendo in crisi tante famiglie e imprese, ma non ha fermato la città di Firenze che nonostante tutto ha progredito con ritmi impensabili”. Tra i progetti in corso di realizzazione ci sono invece il completamento del sistema tramviario, lo stadio Franchi e la riqualificazione dell’area di Campo di Marte, il nuovo Parco Florentia e il nuovo parco di San Bartolo a Cintoia, il nuovo ingresso del Parco delle Cascine, la Smart City Control Room, il recupero della ex centrale termica di Novoli, il recupero della Fortezza da Basso, della Manifattura Tabacchi e dell’area Belfiore