Controradio News ore 7.25 – 8 aprile 2022

Controradio News: ultim’ora, aggiornamenti, cronaca ed eventi in Toscana nella sintesi mattutina. Per iniziare la giornata ‘preparati’ Controradio news – Un uomo di 87 anni è morto a Montecatini Terme (Pistoia) dopo essere stato investito da un’ auto. L’incidente è avvenuto in viale dei Martiri verso le 18 di ieri. Secondo quanto si apprende la persona che era alla guida della vettura, dopo l’impatto, si è subito fermata a prestare i primi soccorsi. Inutili i tentativi da parte dei sanitari del 118. Sul posto anche la polizia municipale per i rilievi del caso.

Controradio news – Una donna di 80 anni è morta in seguito a un incidente stradale avvenuto a Lavaiano, frazione del comune di Casciana Terme Lari, nel Pisano. La donna, Luciana Belloni, residente nella zona, era in sella alla sua biciletta quando, nel pomeriggio di ieri, è stata urtata da un furgone. La dinamica dell’incidente è tuttora al vaglio della polizia municipale, mentre la procura della Repubblica ha disposto l’autopsia. Il conducente del furgone, un corriere che stava effettuando consegne, è risultato negativo all’alcoltest.

Controradio news -L’ex appuntato dei carabinieri Marco Camuffo, che martedì è stato condannato in via definitiva dalla Cassazione a 4 anni e 4 mesi di reclusione per la vicenda della violenza sessuale a due studentesse americane la notte tra il 6 e il 7 settembre 2017 a Firenze mentre era di pattuglia con il carabiniere Pietro Costa, si è costituito nel carcere di Prato.

Controradio news – Nel pomeriggio di ieri il Rio Dezza a Porcari (Lucca) si è improvvisamente colorato di rosso. Si tratta di un fosso del reticolo idraulico minore della Piana di Lucca. Sul posto è subito intervenuto l’assessore all’Ambiente Franco Fanucchi e poco dopo e’ arrivato anche il personale dell’Arpat. Itecnici avrebbero gia’ individuato il luogo dello sversamento della sostanza colorante all’altezza di un’azienda nel Comune di Capannori. Sono tuttora in corso accertamenti.



Nardella, sindaco di Firenze, parlando coi giornalisti a margine dell’evento ‘Essere Firenze’ dedicato alla presentazione del Controradio news – Dell’ipotesi di terzo mandato per i sindaci “se ne parla anche troppo: oggi parliamo delle cose che abbiamo fatto, e poi vediamo in futuro”. Lo ha detto DarioNardella, sindaco di Firenze, parlando coi giornalisti a margine dell’evento ‘Essere Firenze’ dedicato alla presentazione del bilancio di metà mandato . “Nessuno può alzarsi la mattina – ha aggiunto – pensando cosa farà da grande: la mia preoccupazione è far bene quello che sto facendo ora per Firenze”.