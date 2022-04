🎧 A Mondeggi giornata dedicata alla permacultura, ingresso libero

L’esperienza di Bagno a Ripoli ospiterà questo fine settimana la plenaria nazionale dell’accademia italiana della permacultura, un modo di progettare aziende produttive a bassissimo impatto ambientale valorizzando i rapporti umani fra le persone che ci lavorano e le comunità territoriali.

Ci parla del programma e del significato di questa esperienza Lorenzo intervistato da Chiara Brilli

I disegni della locandina per la plenaria sono originali illustrati da quasiDigi < https://www.instagram.com/ quasi_digi/ > e ideati insieme al gruppolocale; rappresentano il metodo progettuale O.R.P.A. ovvero Osservazione,Razionalizzazione/Analisi, Progettazione e Azione.