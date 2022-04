Firenze, Musei: dal 3 maggio arriva il biglietto unico per Boboli e Pitti

Firenze – Dal 3 maggio sarà possibile acquistare un solo ingresso per entrare, lo stesso giorno, sia nell’ex reggia di Palazzo Pitti, alla scoperta dei suoi musei sia nel parco mediceo di Boboli, con le sue statue, grotte, fontane.

Il prezzo del biglietto unico che consentirà di visitare sia il Giardino di Boboli che Palazzo Pitti, sarà di 22 euro in alta stagione e di 14 nei mesi invernali. Con questa soluzione, che è facoltativa, si realizza un risparmio di 4 euro rispetto all’acquisto di due biglietti distinti in alta stagione (16 euro Palazzo Pitti, 10 euro Boboli) e 2 euro nella bassa stagione (10 euro Palazzo Pitti, 6 euro Boboli). Il nuovo biglietto ‘composito’ andrà ad aggiungersi ai vari ticket multipli finora messi a disposizione da parte delle Gallerie degli Uffizi, al fine di facilitare la visita, creare forme di ‘fedeltà’ e ampliare l’offerta.

Tra questi sono ricordati il Passepartout 5 Days (38 euro in alta stagione, 18 euro in bassa), per visitare tutti i musei del complesso (un accesso per ciascuno dei tre spazi, oltre al Museo Archeologico e al Museo dell’Opificio delle Pietre Dure: la durata è cinque giorni); il Family Pass, valido per un intero anno per due persone più i minori che accompagnano (70 euro e dà diritto all’accesso illimitato a tutti gli spazi del complesso museale); il Passepartout annuale (70 euro, funziona nello stesso modo ma vale per una singola persona).