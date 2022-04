Controradio News ore 7.25 - 20 aprile 2022 Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:02:18 Share Share Link Embed

Controradio News: ultim’ora, aggiornamenti, cronaca ed eventi in Toscana nella sintesi mattutina. Per iniziare la giornata ‘preparati’

Controradio news – Poco prima delle 18 di ieri una scossa di terremoto di magnitudo 3.8 è stata registrata sull’Appennino tosco-romagnolo. In base ai dati dell’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) l’epicentro è a sei chilometri da Firenzuola, in provincia di Firenze. Il terremoto è avvenuto a una profondità di 14 chilometri. La scossa è stata avvertita in diversi paesi a ridosso del confine tosco-romagnolo. Non risultano segnalazioni di danni.

Controradio news -Tre giovani di età compresa tra i 18 e i 21 anni sono stati feriti con un taglierino durante un’aggressione, lunedì notte nel centro di Firenze, in via Martelli. Tutti sotto choc per l’accaduto, hanno riportato lesioni superficiali ma sono stati trasportati per accertamenti al pronto soccorso. A colpirli sarebbero stati alcuni giovani. Sul caso sono in corso indagini della polizia, che sta anche esaminando le immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza della zona.

Controradio news – Il pilota di Formula Uno in forza alla Ferrari Charles Leclerc è stato vittima di furto in Darsena a Viareggio (Lucca) dove gli è stato strappato dal polso un orologio del valore di migliaia di euro. Il pilota era in compagnia del suo personal trainer, quando è stato avvicinato con la scusa di scattare delle foto. All’improvviso gli è stato strappato l’orologio da un uomo che poi si è dato alla fuga. Allertati i carabinieri, che sono intervenuti sul posto per iniziare i primi accertamenti e raccogliere la denuncia.

Controradio news – Almeno 250 persone hanno gremito il circolo Arci di Coltano (Pisa) per dire no al progetto di costruzione di una nuova base militare che nella località alle porte di Pisa raggruppi in un’area di 73 ettari, dentro i confini del parco di San Rossore, caserme per carabinieri del Gis, del reggimento paracadutisti Tuscania e del nucleo regionale cinofili sempre dei Carabinieri. L’assemblea pubblica è stata promossa da Una città in comune e Rifondazione comunista

Controradio news – Il Tar della Toscana ha pubblicato la sentenza con cui ha accolto il ricorso di una azienda di sharing di monopattini sull’obbligo di utilizzo a Firenze del casco nei monopattini anche per i maggiorenni, annullando così un provvedimento dirigenziale del 28 agosto 2021 con cui il Comune estese l’obbligo anche a chi ha oltre 18 anni. Il Tar ha annullato questo atto del Comune motivandola, si legge in una nota di Palazzo Vecchio, con “la non competenza normativa” del Comune di Firenze in materia di sicurezza stradale ex codice della strada. “

Controradio news – Da oggi chi usa di notte strumenti di amplificazione sonora non autorizzati nelle aree pubbliche del centro storico di Pisa rischia multe da 25 a 500 euro. Lo dispone un’ordinanza firmata dal sindaco Michele Conti, che resterà in vigore fino al 31 ottobre.