Firenze: tre giovani aggrediti con taglierino

Tre giovani di età compresa tra i 18 e i 21 anni sono stati feriti con un taglierino durante un’aggressione, la notte scorsa nel centro di Firenze, in via Martelli.

Sono tutti sotto choc per l’accaduto, i tre giovani aggrediti nel centro storico di Firenze, che hanno riportato lesioni superficiali ma sono stati trasportati per accertamenti al pronto soccorso. A colpirli sarebbero stati alcuni giovani originari probabilmente dell’Est Europa. Sul caso sono in corso indagini della polizia, che sta anche esaminando le immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza della zona. Secondo quanto ricostruito, i tre, un 18enne fiorentino e due 21enni originari del Sudamerica ma residenti nel capoluogo toscano, stavano camminando in strada con degli amici quando hanno fermato gli altri ragazzi, almeno tre, per chiedere loro una sigaretta.

Alla richiesta però questi si sarebbero innervositi e uno di loro avrebbe estratto da una tasca un oggetto tagliente, probabilmente un taglierino, iniziando a colpire i malcapitati, che si sarebbero dati alla fuga sparpagliandosi per le vie del centro. All’arrivo della polizia, il 18enne si stava facendo medicare da personale del 118 in piazza San Giovanni, mentre i due 21enni stavano ricevendo la prime cure sempre dal 118 in piazza del Mercato centrale. Illesi altri tre amici che erano con loro.