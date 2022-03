🎧Firenze, la cucina mediorientale in tavola: presentato il libro di Jean Michel Carrasso Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:45 Share Share Link Embed

Firenze – “Cucinare in Medio Oriente” è il libro presentato dallo chef Jean Michel Carrasso, scritto assieme a Luisa Ghetti Mati, all’interno della trattoria “I 4 leoni”.

La cucina del Medio Oriente è la cucina araba per eccellenza. Tra ingredienti, preparazione e un po’ di storia, 190 gustose ricette, anche dolci, che illustrano la gastronomia dei paesi di cultura puramente araba, includendo Israele per motivi geografici. Il ricettario, “Cucinare in Medio Oriente”, a cura di Jean Michel Carrasso e Luisa Ghetti Mati, e pubblicato da ‘Nuova Editoriale Florence Press Srl’, comprende anche una ‘dispensa’ araba con i principali ingredienti e strumenti a noi poco conosciuti, utili per comprendere al meglio i piatti che si andranno a scoprire e preparare. Piatti di carne, pesce e verdure per tutti i gusti. La prefazione è di Vittorio Castellani: chef Kumalè.

La cucina di quella zona è solare, speziata, colorata e molto soddisfacente per il palato, anche se le sue particolarità non rientrano sempre nei criteri a noi familiari. Ma come per le altre cucine del mondo bisogna aprire prima la propria mente poi il gusto e… provare!

Le scelte si sono focalizzate su piatti emblematici che rappresentano bene le zone geografiche. Siria, Libano, Emirati Arabi, Israele: le ricette, quando possibile, sono anche tradotte in lingua ebraica o araba. Ci sono commenti e spiegazioni. Tutte le ricette sono composte da ingredienti che si trovano nel territorio fiorentino, in vendita nei market mediorentali.

Non è una cucina che si sposa con la cultura vegana e vegetariana, in quanto essa predilige il pesce e la carne; anche se le verdure, cereali e legumi sono di uso frequente, ma quasi sempre abbinati alle proteine animali.

In podcast l’intervista allo chef Jean Michel Carrasso a cura di Lorenzo Braccini.Â