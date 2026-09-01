Firenze Jazz Festival 2026

Inaugurazione a Villa Bardini con due giornate di grande jazz, con EMEM il progetto di Simone Graziano, Francesco Ponticelli e Marco Frattini e Tandem con Fabrizio Bosso e Julian Oliver Mazzariello (5/09); Francesco Maccianti, Ares Tavolazzi e Roberto Gatto e Iacopo Teolis con Shai Maestro e Joe Sanders (6/09).

A Villa Bardini EMEM riunisce Simone Graziano, Francesco Ponticelli e Marco Frattini in un trio dal linguaggio essenziale e fortemente identitario, in programma sabato 5 settembre alle 19.00. Tra scrittura e improvvisazione, la formazione lavora su forme semplici, tensioni emotive e ritmi reiterati. A seguire, alle 21, Tandem di Fabrizio Bosso e Julian Oliver Mazzariello: un progetto nato da un’amicizia ventennale e da una comune passione per la musica senza confini, il duo attraversa standard, brani originali e temi internazionali, costruendo ogni volta un concerto intimo ed essenziale.

Il grande jazz nazionale e internazionale tornerà protagonista anche il giorno successivo a Villa Bardini. Domenica 6 settembre alle 19.00 Francesco Maccianti, Ares Tavolazzi e Roberto Gatto si ritrovano in trio, rinnovando una lunga storia musicale fatta di tecnica, feeling e libertà espressiva. Al centro del concerto anche il nuovo disco Playing Standards, pubblicato a fine 2025 dall’etichetta giapponese Terasima Records. A seguire, alle 21.00, Villa Bardini ospiterà il trio di Iacopo Teolis con Shai Maestro e Joe Sanders. Il repertorio originale, composto da Teolis e ispirato alla serie The Seagram Murals di Mark Rothko, intreccia melodia, armonia e ritmo in una materia compatta, personale e fortemente evocativa.

Maggiori informazioni e biglietti: www.firenzejazzfestival.it – Previste riduzioni per studenti e docenti del Liceo Artistico Statale di Porta Romana e Sesto Fiorentino, studenti e docenti IED Firenze, abbonati Megavolotea. Social media www.facebook.com/firenzejazzfestival e www.instagram.com/firenze_jazzfestival.