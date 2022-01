Firenze: investita da mezzo che trasporta sangue, muore a 73 anni

By

Questa mattina una donna di 73 anni ha perso la vita, investita da un mezzo che trasporta il sangue, a Firenze. Vani i tentativi di soccorso del 118 che ha provato a rianimarla sul luogo dell’incidente.

Secondo quanto riferito, l’incidente è avvenuto all’altezza di un attraversamento pedonale regolato da semaforo. Il conducente del mezzo, che viaggiava in direzione della superstrada Firenze-Pisa-Livorno, si è subito fermato per prestare soccorso. Vani i tentativi di rianimare la donna da parte dei sanitari del 118. Sul posto per i rilievi è giunta anche la polizia municipale.

Giusto qualche giorno fa era stato presentato dalla Polizia Municipale il report dell’attività 2021. Per quanto riguarda gli incidenti stradali i dati sono in diminuzione. Un dato che è sceso costantemente, passando dai 3.297 sinistri del 2015 ai 2.910 del 2021 di cui 1.978 con feriti e 7 mortali e 8 persone decedute (in sinistro si sono registrati due decessi)

Nel 2020 i sinistri Firenze si erano fermati a 2.147 (di cui 7 incidenti mortali e 1.466 con feriti numeri condizionati però dalla forte riduzione dei veicoli in circolazione causate dai lockdown causa Covid-19).