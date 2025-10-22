Firenze: fuga di gas, via Masaccio. Disagi alla circolazione

I vigili del fuoco di Firenze sono impegnati da circa tre ore per una fuga di gas in via Masaccio, nei pressi dell’intersezione con via Sandro Botticelli. Chiusa al traffico via Masaccio, tra via degli Artisti e via Fra Bartolomeo, con relativi disagi alla circolazione.

Sul posto i vigili del fuoco, intervenuti anche con il nucleo Nbcr, personale di Toscana Energia, e la polizia municipale per la gestione del traffico. Toscana Energia spiega che una ditta che stava eseguendo lavori alla rete idrica ha danneggiato un allacciamento del gas, con conseguente dispersione, in via Masaccio all’angolo con via Botticelli.

Durante un intervento di scavo una benna ha rotto l’allacciamento in bassa pressione. Sul posto sono intervenuti i tecnici di Toscana Energia e i vigili del fuoco per una prima e tempestiva messa in sicurezza al fine di interrompere la fuoriuscita di gas, dopo questa operazione sono iniziati i lavori di riparazione dell’allacciamento danneggiato.

Per consentire le operazioni in sicurezza, è stato chiuso temporaneamente il tratto di via Masaccio tra via degli Artisti e via Fra Bartolomeo. Al momento le operazioni di ripristino sono ancora in corso per consentire un veloce ritorno alla normalità.