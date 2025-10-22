Killer di Denisa, sì a giudizio immediato per la morte di Ana

Si aprirà il 15 gennaio, davanti alla corte d’assise di Firenze, il processo per la morte di Ana Maria Andrei, 27enne romena uccisa nell’estate 2024 nel Pistoiese, delitto confessato da Vasile Frumuzache, la guardia giurata 32enne, connazionale della vittima, dopo essere stato arrestato per l’omicidio di Maria Denisa Adas, trentenne romena residente a Roma, uccisa a maggio scorso a Prato.
E’ stata accolta, riporta oggi Il Corriere Fiorentino, la richiesta della procura di Pistoia del giudizio immediato per la guardia giurata.
Per il delitto di Denisa invece procede la procura di Prato: nei giorni scorsi è stata formulata la richiesta di rinvio a giudizio e il gip ora deve fissare la data dell’udienza preliminare.