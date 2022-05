Firenze, dopo due anni torna la corsa ‘Guarda Firenze’

Domenica 8 maggio torna, per l’edizione numero 48, la ‘Guarda Firenze’, la seconda corsa più antica della città. Partenza da Piazza Duomo ore 9,30.

Si riprende da dove si era interrotto, dopo due anni di stop per la pandemia. La partenza della ‘Guarda Firenze’ sarà alle 9.30 da piazza Duomo a Firenze, dove sarà anche l’arrivo. La manifestazione, si pone come obiettivo primario quello di favorire la conoscenza della storia di Firenze attraverso la consueta corsa/passeggiata turistico-sportiva per la strade della città. Tra gli obiettivi anche la promozione degli stili di vita salutari in una manifestazione di sport per tutti, con particolare focus sui ragazzi delle scuole.

“Una bellissima occasione che lega insieme lo sport con le bellezze di Firenze – ha dichiarato l’assessore allo sport Cosimo Guccione – questa manifestazione non è un evento esclusivamente sportivo: è anche un modo per conoscere la nostra città, correndo o camminando, in maniera diversa. Con uno sguardo a 360 gradi. Un evento per vivere il centro storico da cittadini, sportivi e da famiglie. Senza dimenticare che sono stati coinvolti, in collaborazione con la mia collega Funaro, tantissimi bambini delle scuole”.

“Siamo felici di riprendere dopo la pandemia l’evento che è poi quello che ha avviato alla corsa tutti i fiorentini che hanno partecipato alle competizioni sportive soprattutto di corsa e di atletica”, ha commentato il presidente del Comitato organizzatore Giancarlo Romiti.

Due i percorsi a disposizione dei podisti: la prova di 10 km circa e la Family Run di circa 3 km. Sotto i 14 anni l’iscrizione è peraltro gratuita. Sono stati previsti 200 premi a sorteggio per tutti gli arrivati della 10 km ludico motoria. Saranno premiate anche le prime 5 scuole che presenteranno alla partenza un minimo di 30 partecipanti (comprese iscrizioni degli adulti) con un premio finalizzato all’acquisto di materiale didattico-sportivo.