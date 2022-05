🎧 David Bowie: Monsummano Terme celebra i 50 anni di Ziggy Stardust

By

Mercoledì 15 giugno alle 21, concerto/evento in piazza Giusti a Monsummano Terme che celebra i 50 anni di ‘Ziggy Stardust’ di David Bowie.

Si tratta della terza edizione del progetto “L’uomo che cadde su Monsummano Terme”. Il programma 2022 prevede un concerto/evento in Piazza Giusti, mercoledì 15 giugno dalle ore 21:00, con tanti artisti che riproporranno, ognuno con il suo stile e sensibilitĂ , i brani di Ziggy Stardust e alcune delle pietre miliari di Bowie. Sono passati 50 anni da quel giorno, quando il mondo vide per la prima volta Ziggy Stardust, un alieno androgino arrivato dalle stelle per avvisare l’umanitĂ che le restano soltanto cinque anni di vita. David Bowie cominciò ad interpretare il personaggio durante i suoi concerti con capelli rossi, tute colorate e super attillate e la stella disegnata sull’occhio destro. La trasformazione del mondo del rock ebbe inizio.

SarĂ proprio la cittĂ di Monsummano Terme ad aprire le celebrazioni di Ziggy nel mondo, con il concertone di mercoledì 15 giugno in Piazza Giusti. Prosegue, quindi, con rinnovato entusiasmo il progetto “L’uomo che cadde su Monsummano Terme”, partito nel 2019 con il concerto tributo sotto la direzione di Paolo Fresu e l’intitolazione del Parco del Museo “Mac,n” a David Bowie proseguito poi, dopo la pausa pandemica del 2020, nel 2021 con un viaggio nella moda e nei diversi linguaggi espressivi legati alla creativitĂ giovanile che hanno valorizzato gli spazi del Museo Mac,n e del Parco Bowie di Villa Martini.

Il progetto è promosso dal Comune di Monsummano Terme e da Officine della Cultura e ha il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia e di Toscana Energia. A tirare le fila di questa band sarà l’Orchestra Multietnica di Arezzo diretta da Enrico Fink, un ensemble di trenta musicisti provenienti da vari paesi del mondo (Libano, Albania, Algeria, Giappone, Russia, Bangladesh, Argentina, Olanda e Colombia). Sul palco assieme a loro Paolo Benvegnù, Andrea Chimenti, i Modena City Ramblers, Finaz e Nuto della Bandabardò, i Piqued Jacks e la star inglese Dana Gillespie, musa ispiratrice e vocalist di Bowie proprio negli anni di Ziggy Stardust, che sarà a Monsummano Terme per la sua unica apparizione italiana del 2022.

Ad accompagnare questo cast ci saranno le incursioni danzanti della compagnia Motus, co-produttrice del concerto-evento insieme a Officine della Cultura e la conduzione di Clive Malcolm Griffiths.

Prevendite su ticketone.it Circuito BoxofficeToscana/Ticketone

info: Officine della Cultura, via Trasimeno 16 52100 Arezzo.

Tel. 0575.27961 – 338 8431111

biglietteria@officinedellacultura.org e su www.officinedellacultura.org/progetti-speciali/david-bowie/.Â

In podcast l’intervista all’assessora alla Cultura Elena Sinimberghi e alla sindaca di Monsummano Simona De Caro, a cura di Lorenzo Braccini.Â