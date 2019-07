Firenze: dal 18 al 21 luglio arriva la 7a edizione di ‘Wheelchair Tennis’

‘Wheelchair Tennis’ è un torneo organizzato dal Circolo del Tennis Firenze e dal Gruppo Sportivo Unità Spinale di Firenze, si tratta di uno degli eventi più importanti sul tema della disabilità e sport che si svolgono sul territorio fiorentino.

Il torneo, il cui ingresso è gratuito, ha un montepremi di 3.500 $ e si disputerà sui campi in terra rossa del Club delle Cascine da giovedì 18 a domenica 21 luglio prossimi. Il numero dei giocatori di ‘Wheelchair Tennis’ è 40 (32 uomini e 8 donne), provenienti da Italia, Malesia, Australia, Colombia, Francia, Austria, Spagna, turchia, Inghilterra e Cina. Gli atleti italiani che parteciperanno saranno 12, tra cui anche Giulia Valdo e Maria Tolu che comporranno il tabellone femminile.

L’ingresso al torneo sarà in Viale del Visarno, 1. Lo scopo della manifestazione è sempre quello di voler portare un evento sportivo di importanza internazionale nella città di Firenze – fanno sapere gli organizzatori -. L’evento nasce nel 2011 e, dopo due edizioni nazionali, nel 2013 è stato realizzato per la prima volta in veste internazionale. Oggi arriva alla sua settima edizione.

Alla manifestazione sarà presente anche il campione italiano di singolare e doppio in carica, Luca Arca. Il Torneo verrà disputato secondo le regole e il codice ITF (International Tennis Federation).

Attraverso questo torneo, gli atelti potranno guadagnare i punteggi per poter parteciparre alle Olimpiadi del prossimo anno a Tokyo.

Sentiamo l’assessore al diritto alla salute e allo sport, Stefania Saccardi, e il direttore del Torneo, Fabio Benvenuti, nelle interviste di Lorenzo Braccini.