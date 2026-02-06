Firenze: Cubo nero, gli indagati sono una decina

Le ipotesi di reato sono abuso edilizio, violazione norme paesaggio, falso. Il cosiddetto “Cubo Nero” è il controverso complesso residenziale di lusso ( Santa Maria Novella Residences ) sorto al posto dell ‘ ex Teatro Comunale. Le indagini hanno esaminato l’iter autorizzativo e sono svolte da carabinieri e guardia di finanza. FDI: Giunta riferisca in consiglio”

Risultano oltre 10 indagati nella vicenda del ‘cubo nero’ di Firenze, la costruzione comparsa in area Unesco al posto dell’ex Teatro Comunale fonte di polemiche per l’impatto sulla città, stanno ricevendo in queste ore inviti a comparire presso gli uffici della procura.

Gli atti notificati sono firmati dalla procuratrice Rosa Volpe, che segue direttamente il fascicolo. Secondo quanto si apprende sono ipotizzati i reati, a vario titolo, di abuso edilizio, falso ideologico, violazione alle norme urbanistiche sul paesaggio. Gli indagati apparterrebbero a enti e organismi diversi. Le indagini hanno esaminato l’iter autorizzativo e sono svolte da carabinieri e guardia di finanza.

“Alla luce degli sviluppi giudiziari” sul ‘Cubo nero’, “riteniamo ancora più doveroso che l’amministrazione riferisca in Consiglio, nel pieno rispetto del lavoro della magistratura, ma con la responsabilità politica e amministrativa di garantire chiarezza verso i cittadini”. È quanto dichiarano i consiglieri di Fdi Angela Sirello (capogruppo), Matteo Chelli, Alessandro Draghi e Giovanni Gandolfo dopo la notizia dei primi indagati per l’inchiesta che riguarda la struttura realizzata a seguito della ristrutturazione dell’area del Teatro Comunale di Firenze, che è statp demolito.

In una nota i consiglieri Fdi ricordano che “già dalla seconda metà di agosto, la vicenda era stata posta con forza all’attenzione politica e cittadina da più voci del centrodestra”