Pisa, Vannacci: 2consiglieri comunali leghisti su 3 scelgono di seguire il Generale

Due dei tre consiglieri comunali della Lega a Pisa, città governata da oltre sette anni dal centrodestra, hanno deciso di lasciare il gruppo consiliare e il Carroccio, per entrare nel gruppo misto, dopo l’adesione a Futuro Nazionale di Vannacci.

Si tratta di Angelo Ciavarrella, eletto nel 2023 dalla lista civica Pisa al centro ispirata dal sindaco Michele Conti (anche lui ha deciso da anni di non rinnovare la tessera con la Lega e di restare indipendente ma moderato), e Maria Grazia Bellomini. Lo ha reso noto il capogruppo e segretario provinciale del Carroccio, Giovanni Pasqualino, “Prendo atto della scelta dei due consiglieri di lasciare la Lega per aderire al gruppo misto – ha affermato Pasqualino in una nota – così come di quella del deputato Ziello. Si tratta di decisioni personali che rispetto, pur non condividendole. La Lega a Pisa continuerà il proprio lavoro con serietà, coerenza e senso di responsabilità, portando avanti con determinazione le battaglie per le quali abbiamo ricevuto il mandato dei cittadini”.

La Lega, però, ha aggiunto, “c’era prima di Vannacci e continuerà ad esserci anche dopo, è un movimento dalla storia lunga e radicata: io stesso vi ho aderito quando era ancora Lega Nord e, nel corso degli anni, ho già vissuto situazioni simili, non sono pochi coloro che, col tempo, si sono pentiti di aver lasciato il nostro movimento”