Firenze: Consiglio approva proposta Fiorino d’oro ad Associazione Coscioni

Il consiglio comunale di Firenze ha approvato la proposta di conferire il Fiorino d’oro di Firenze, massima onorificenza del Comune, all’associazione Luca Coscioni.La mozione è stata inizialmente proposta da Dmitrij Palagi, capogruppo di Spc e poi ha visto come proponenti anche Edoardo Amato (Pd), Luca Milani (Pd) e Lorenzo Masi (M5s).

“Ieri, finalmente, il Consiglio comunale di Firenze ha approvato la nostra proposta di consegnare il Fiorino d’oro alla cellula locale dell’associazione Luca Coscioni. Speriamo che la sindaca Sara Funaro voglia ascoltare il Salone dei Duecento. Glielo chiederemo nelle prossime settimane. In alternativa la mozione chiede di dare un riconoscimento del Consiglio comunale” lo ha affermato Dmitrij Palagi, capogruppo di Spc che ha promosso la mozione approvata dal Consiglio comunale.

“Nella precedente consiliatura ci avevamo già provato, insieme ad Antonella Bundu di Spc e Roberto De Blasi del M5s, ma la mozione era rimasta ferma all’ordine dei lavori” – ha spiegato Palagi.

“Ricordiamo che nel vuoto normativo e legislativo sui temi del fine vita, ci sono persone che si espongono per accompagnare le persone nella loro volontà, esponendosi a possibili processi e condanne – conclude Palagi -. Il minimo che può fare la politica a livello locale è ringraziare e riconoscere questo impegno, nella speranza che chi siede in Parlamento ascolti le persone che si rivolgono all’associazione Luca Coscioni e smetta di nascondersi dietro all’inerzia, le cui conseguenze ricadono sulla vita concreta delle persone”