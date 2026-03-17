Figline-Incisa: candidatura Ermini accende lo scontro tra PD e IV-Casa Riformista

Iv-Casa Riformista, come riporta oggi La Nazione, ha scelto di schierarsi col Psi, indicando un nome alternativo all’ex presidente del CSM David Ermini. padrini e Bonafede (PD): atteggiamento IV sconcertante, siamo di fronte a una grave incoerenza”. Bonifazi (IV): “La sua storia, la sua smisurata ambizione, le sue giravolte parlano per lui”

Botta e risposta al vetriolo tra PD e IV-Casa Riformista sulla candidatura di David Ermini a sindaco di Fingline Valdarno-Incisa. Sulla vicenda intervengono oggi i parlamentari del Pd Dario Parrini e Simona Bonafè. “Desta sconcerto, e non poco – affermano in una nota congiunta -, che nel comune di Figline e Incisa Valdarno un raggruppamento che si definisce Casa Riformista, stesso nome del soggetto politico che a livello regionale è presente nella giunta Giani e alla guida del Consiglio regionale, annunci contro la candidatura a sindaco di David Ermini, personalità autorevole e radicata, la formazione di un’alleanza, peraltro, priva di credibili basi programmatiche, con chi a Figline e Incisa ha abbattuto la giunta Pianigiani e determinato irresponsabilmente la fine anticipata della consiliatura”. “La coerenza in politica è fondamentale – concludono Parrini e Bonafè -. In questa vicenda siamo di fronte a una grande e grave incoerenza, che non si può non stigmatizzare”.

Sulla coerenza di Parrini e Bonafe, già renziani della prima ora, si potrebbe a lungo discutere. Ma è proprio in nome della coerenza Italia Viva e Casa Riformista non appoggeranno mai la candidatura di David Ermini” replica a stretto giro Francesco Bonifazi, commissario di Iv in Toscana, replicando ai parlamentari del Pd Dario Parrini e Simona Bonafè, sulla candidatura a sindaco di Figline e Incisa Valdarno (Firenze) di Davide Ermini, già vicepresidente del Csm.

“La sua storia, la sua smisurata ambizione, le sue giravolte parlano per lui – spiega in una nota Bonifazi a proposito di Ermini -. Se Parrini e Bonafe vogliono informarsi meglio possono chiedere a Luca Lotti, del quale, un tempo, si professavano amici”.