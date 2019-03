Firenze: condannati a 1 anno per volto coperto a corteo

Il corteo, che si svolse a Firenze il 15 novembre 2013, era stato organizzato dopo che, alcuni giorni prima, alcuni antagonisti sarebbero stati aggrediti da militanti di destra in piazza della Repubblica, nel centro storico cittadino

Confermata in appello la condanna a 1 anno di reclusione per 15 militanti di area antagonista, accusati di essersi coperti il volto un corteo a Firenze il 15 novembre 2013 per chiedere la chiusura di una sede di Casapound.

Per 13 condannati la pena è sospesa.

La manifestazione era stata organizzata dopo che, alcuni giorni prima, alcuni antagonisti sarebbero stati aggrediti da militanti di destra in piazza della Repubblica, nel centro storico cittadino. Durante il corteo alcuni manifestanti, i volti coperti da sciarpe e caschi, tentarono di uscire dal serpentone per dirigersi verso la sede di Casapound, ma furono bloccati dalle forze dell’ordine. “La condanna a 1 anno è una sentenza figlia degli anni ’70” è il commento del difensore di alcuni antagonisti, avvocato Sauro Poli, che ha annunciato l’intenzione di presentare ricorso in Cassazione.