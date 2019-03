Livorno: fiaccolata contro morti bianche in ricordo di Lorenzo e Nunzio

Una fiaccolata sul lungomare di Livorno, in ricordo di Lorenzo Mazzoni e Nunzio Viola, dipendenti della ditta Labromare e morti il 28 marzo 2018 nell’esplosione di un deposito di acetato di etile nel porto industriale di Livorno è stata promossa dai familiari e dagli amici delle due vittime.

“Sono passati 12 mesi da quel terribile giorno – raccontano gli organizzatori – ma il dolore per la scomparsa di Nunzio e Lorenzo è ormai parte di noi”. “Il nostro dolore è lo stesso di centinaia di persone che hanno perso i loro cari a causa di incidenti sul lavoro. Per tenere alta l’attenzione di tutti quanti sul dramma delle morti bianche, abbiamo deciso di organizzare questa manifestazione, in ricordo di Nunzio e Lorenzo, ma anche in ricordo di tutti quei lavoratori che non ci sono più. Con le nostre fiaccole vogliamo illuminare la notte di Livorno e ribadire un concetto universale: la piaga delle morti bianche può essere sconfitta solo se lavoriamo tutti assieme”.

L’appuntamento è per le ore 21 sul viale Italia, all’altezza della baracchina La Vela. Il corteo percorrerà poi il viale, lungo la passeggiata, in direzione nord, fino alla terrazza Mascagni. Qui verrà osservato un minuto di silenzio in ricordo di Lorenzo Mazzoni e Nunzio Viola e di tutte le persone decedute sul posto di lavoro.