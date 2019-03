Stop mozziconi: Tenax distribuisce posacenere portatili

Stop ai mozziconi di sigaretta abbandonati: la discoteca Tenax di Firenze lancia una campagna di sensibilizzazione su questo tema e distribuirà gratuitamente un migliaio di posacenere portatili. L’iniziativa partirà stasera e si protrarrà per altri tre venerdì (il 29 marzo e il 5 e 12 aprile). A parlarne, oggi in una conferenza stampa a Palazzo Vecchio, sono stati l’assessore all’ambiente Alessia Bettini e due dei soci del Tenax, Francesco Falli Volterrani, e Marco Mannini.

Si parte stasera con la serata “Mamacita” e dj vari, si prosegue il 29 marzo con la serata “Mitology” in collaborazione con Radio Mitology e il dj Enrico Tagliaferri, il 5 aprile con il concerto live “Colle der Fomento”, e infine venerdì 12 aprile con la serata “Febbre da ’90”, revival musica ed allestimenti anni ’90. Nel corso delle serate verranno distribuiti i posacenere (in plastica rigida e a chiusura ermetica) e saranno promosse informazioni sui rischi del fumo e sui danni all’ambiente che i mozziconi producono.

“Sosteniamo convintamente questa campagna di sensibilizzazione – ha dichiarato l’assessora Bettini – che porta proprio dove ci sono i giovani informazioni e buone pratiche per salvaguardare salute e ambiente. I mozziconi di sigaretta, che purtroppo spesso vengono abbandonati per strada con troppa leggerezza, sono il tipo di rifiuto più diffuso al mondo e occorrono molti anni per il suo smaltimento”. “Non è un caso – ha aggiunto – che questa campagna venga fatta partire da una discoteca, luogo di aggregazione giovanile, dato che sono in particolare i giovani ad essere maggiormente attenti ai temi ambientali, come il recente ‘sciopero del clima’ ci ha insegnato”.

“Il Tenax – hanno spiegato Falli e Mannini – è da sempre sensibile all’educazione dei suoi frequentatori: dopo le campagne per la sicurezza stradale, contro il fumo e per l’uso consapevole di alcol, adesso vogliamo lanciare un messaggio a tutela dell’ambiente. Dopo la sostituzione di tutte le lampade con alternative a basso consumo e l’utilizzo di energia al 60% proveniente da fonti rinnovabili grazie al gestore, presto metteremo anche pannelli solari sul tetto”.