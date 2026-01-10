Controradio Streaming
ToscanaCronacaFirenze:  chiusure temporanee per lavori preliminari sostituzione ponte al Pino
Firenze:  chiusure temporanee per lavori preliminari sostituzione ponte al Pino

Tra le altre cose i lavori prevedono, dalle 21 del 12 alle 6 del 13 gennaio,  divieti di transito su piazza Vasari da via Luca Giordano a via Pacinotti e la chiusura di entrambe le direttrici del ponte.

Procedono a Firenze i lavori preliminari alla sostituzione di ponte al Pino da parte di Rfi: nella notte tra lunedì 12 e martedì 13 gennaio, spiega il Comune, è in programma lo scarico con autogrù della passerella pedonale che durante i lavori di sostituzione garantirà il collegamento a piedi tra l’area di via Masaccio e quella di via Pacinotti. Per questo dalle 21 del 12 alle 6 del 13 gennaio scatteranno divieti di transito su piazza Vasari da via Luca Giordano a via Pacinotti e la chiusura di entrambe le direttrici del ponte.

Saranno istituiti, si spiega ancora, sensi unici in via del Pratellino (da via Pacinotti in direzione di via Campo di Arrigo), in via Luca Giordano (da via Fra’ Domenico Buonvicini verso via degli Artisti), in via degli Artisti (da via Luca Giordano a via Masaccio verso via Masaccio). La viabilità alternativa prevede l’utilizzo dei cavalcavia delle Cure e di piazza Alberti per entrambe le direttrici. A seguire, dalle 9 del 13 alle 24 del 17 gennaio sarà la volta dell’intervento di Publiacqua per il ripristino di un chiusino idrico e l’inserimento di una saracinesca nella condotta. In questo caso sarà interrotta la direttrice verso via Pacinotti-via del Pratellino. Chiusura anche in via degli Artisti all’intersezione con via Mannelli mentre sulla corsia in direzione via Andrea del Castagno sarà istituito un restringimento (da via Mannelli al numero civico 20).

