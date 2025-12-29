www.controradio.it Ponte al Pino: residenti e commercianti preoccupati per lavori e traffico Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:02:09 Share Share Link Embed

E’ scattata la chiusura di Ponte al Pino verso via Masaccio, a Firenze. La chiusura rientra nei lavori preliminari alla realizzazione del nuovo Ponte al Pino da parte di Rete Ferroviaria Italiana, che dovrebbe essere completata entro il 2026. Tra la fine dicembre e la fine di gennaio sono in programma alcuni interventi con ripercussioni sulla viabilità. Ma cosa sta succedendo? ASCOLTA LE VOCI RACCOLTE DA DOMENICO GUARINO