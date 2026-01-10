Montecatini: grave 38enne ferito con colpo di pistola dopo una lite

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il ferito, di origini marocchine e senza fissa dimora, avrebbe avuto un’accesa discussione con due fratelli di origini albanesi, 31 e 33 anni, dopodiché uno di questi avrebbe estratto una pistola e sparato un unico colpo, colpendo alla testa il 38enne

Un uomo di 38 anni è stato colpito alla testa da un colpo di pistola esploso questa notte poco prima delle 1,30 all’interno di un locale in piazza XX Settembre a Montecatini Terme (Pistoia). Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il ferito, di origini marocchine e senza fissa dimora, avrebbe avuto un’accesa discussione con due fratelli di origini albanesi, 31 e 33 anni, dopodiché uno di questi avrebbe estratto una pistola e sparato un unico colpo, colpendo alla testa il 38enne.

Soccorso, il ferito è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Careggi di Firenze: secondo quanto appresso sarebbe in pericolo di vita.

I due fratelli, anche loro senza fissa dimora, sarebbero prima fuggiti ma poi si sono presentati spontaneamente ai carabinieri che li hanno arrestati con l’accusa di tentato omicidio in concorso. L’arma con la quale è stato esploso il colpo è stata consegnata spontaneamente dai due fratelli: l’arma risulta detenuta illegalmente.