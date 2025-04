Montecatini: omicidio in ex hotel, presunto killer in carcere

Montecatini – Scoperto dai carabinieri il presunto autore dell’omicidio di un cittadino egiziano accoltellato in un ex albergo di Montecatini Terme, l’Hotel Impero dove il 20 marzo 2024 fu trovato il corpo mummificato della vittima, Ibrahim Abdalla Mohamed Sakran, 26 anni.

Secondo quanto riporta Il Tirreno il gip ha fatto notificare una misura cautelare in carcere al marocchino M’Hamed Benzaria, 30 anni. Si tratta di una lite per questioni di droga divampata nello stabile occupato da abusivi e culminata nell’omicidio fatto risalire all’8 febbraio 2024. Il pm Claudio Curreli, riporta lo stesso quotidiano, ha ricostruito che Sakran era un tossicodipendente ma anche spacciatore e che sarebbe stato punito dall’assassino il quale riteneva che avesse tenuto per sé dello stupefacente che gli era stato dato per lo spaccio al dettaglio.

Benzaria è stato raggiunto dalla misura cautelare nel carcere di Forlì dove già si trova per un’altra inchiesta, legata a un giro di stupefacenti nella Val di Nievole e scaturita dalla morte per overdose di una ragazza di 29 anni nel giugno 2023. Per questa altra vicenda di spaccio ha patteggiato 2 anni 10 mesi con altri sei coimputati. Invece, sull’accusa di omicidio è stato fissato un interrogatorio di garanzia ma Benzaria si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti al gip.

Secondo le indagini, tuttavia, avrebbe ammesso con un altro nordafricano di aver ucciso l’egiziano. Proprio le investigazioni sui gruppi di immigrati che si fronteggiano nell’area di Montecatini Terme per prevalere nel traffico di stupefacenti hanno permesso di arrivare alle informazioni utili per fare luce su questo caso. Inoltre Benzaria dopo l’omicidio fu visto con gli abiti macchiati di sangue in un bar.