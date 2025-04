Un altro pino caduto a Firenze, non ci sono persone coinvolte

I Vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Fi-Ovest, sono intervenuti dalle ore 7:00 nel comune di Firenze in Via Nicola Pisano, in seguito alla caduta di un pino che dal giardino di un condominio è finito sulla sede stradale, andando a danneggiare due autovetture e 2 ciclomotori.

I Vigili del fuoco hanno scongiurato la presenza di persone sotto la chioma e operato per due ore per rimuovere i rami e il fusto dalla sede stradale. Non ci sono persone rimaste coinvolte. Sul posto Polizia Locale.

Un altro pino alto 18 metri è crollato il 19 aprile scorso a Firenze in viale De Amicis, finendo in alcuni giardini che fungono da spartitraffico ma senza invadere la corsia. La pianta era interessata da periodici controlli svolti da professionisti incaricati dall’amministrazione, si spiega in una nota di Palazzo Vecchio, secondo il protocollo della Società italiana di arboricoltura adottato dal Comune. In base al sopralluogo dei tecnici della direzione ambiente, è stato ipotizzato che il crollo sia stato causato per cedimento dell’apparato radicale dovuto alle forti e insistenti piogge che hanno diminuito la resistenza del terreno.