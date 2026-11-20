A causa di lavori stradali con conseguente chiusura al traffico del Ponte al PinoDalle 14.30 percorsi alternativi per le linee 10, 11, 13, 17, 20 e 22. Interventi anche nei giorni 24 e 26 novembre. Lo comunica at-autolinee Toscane

At-autolinee toscane informa che, a causa di lavori stradali con conseguente chiusura al traffico del Ponte al Pino, dalle ore 14.30 di lunedì 23 novembre alle ore 6.30 di martedì 24 novembre 2026 saranno attivate modifiche temporanee al servizio di alcune linee urbane di Firenze. Le linee interessate sono la 10, 11, 13, 17, 20 e 22. Nei giorni successivi sono previsti ulteriori lavorazioni di asfaltatura.

Durante il periodo dei lavori i bus seguiranno percorsi alternativi, utilizzeranno il cavalcaferrovia de Le Cure e potranno verificarsi variazioni alle fermate abitualmente servite. Nei giorni 24 e 26 novembre ci saranno ulteriori interventi sul Ponte al Pino che determineranno variazioni. Per conoscere nel dettaglio tutte le modifiche, i percorsi aggiornati e le fermate interessate, i passeggeri sono invitati a programmare i propri spostamenti verificando preventivamente le modifiche e a consultare il sito www.at-bus.it e la sezione dedicata ad avvisi e variazioni del servizio.



Per ogni ulteriore informazione Autolinee Toscane invita le/i clienti a consultare il sito www.at-bus.it o la app at bus (https://www.at-bus.it/it/app ), oppure a chiamare il numero verde di Autolinee Toscane: 800 14 24 24 (Lun-Dom 6- 24). Sul sito www.at-bus.it è possibile trovare le informazioni su tutte le attività, servizi, avvisi, deviazioni, promozioni, progetti, risposte, anche attraverso la pagina delle Faq (frequently asked questions), oltre al travel planner, presenti anche nella app at bus (https://www.at-bus.it/it/app ). Inoltre, si possono anche seguire le informazioni pubblicate sui canali social di Autolinee Toscane: X: @AT_Informa; Facebook: Autolinee Toscane.