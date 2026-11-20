Spartiti, il percorso nato dall’incontro tra Max Collini (voce e testi negli Offlaga Disco Pax) e Jukka Reverberi (chitarrista e molto altro nei Giardini di Mirò) torna dal vivo per celebrare i dieci anni del loro album d’esordio “Austerità”. Il disco, pubblicato nella primavera del 2016 e ormai introvabile da anni, viene ora ristampato in vinile con diversi contenuti speciali e sarà disponibile prima dell’inizio del tour.
Il progetto Spartiti, caratterizzato da narrazioni pervasive immerse in paesaggi sonori sospesi tra chitarre dilatate, elettronica dal volto umano e droni semiliquidi, porta in scena un itinerario sociologico ambientato tra il secolo appena trascorso e il medioevo prossimo venturo.
Le parole affilate e ironiche di Collini si appoggiano alle suggestioni emotive e strumentali di Reverberi attraverso racconti di provincia iperrealistici, posti al confine tra il personale e il politico.
Il tour ripercorre il repertorio di quel disco fondamentale e del successivo EP “Servizio d’ordine”, ma non mancheranno alcuni brani inediti.
Sarà un viaggio esistenziale collettivo che festeggia questo decennio di resistenza artistica indipendente.
CALENDARIO DATE
Sabato 28 Novembre 2026 – SOLIERA (MO) – Arci Dude – SOLIDO Festival
Domenica 29 Novembre 2026 – BOLOGNA – Locomotiv
Giovedì 3 Dicembre 2026 – TRENTO – Teatro Sanbàpolis
Sabato 5 Dicembre 2026 – CAGLIARI – Su Tzirculu
Martedì 8 Dicembre 2026 – ROMA – Monk club (ore 16)
Venerdì 11 Dicembre 2026 – TORINO – Spazio 211
Mercoledì 16 Dicembre 2026 – MILANO – Arci Bellezza
Venerdì 18 Dicembre 2026 – SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN) – Teatro Arrigoni
Sabato 9 Gennaio 2027 – FIRENZE – Glue
Venerdì 15 Gennaio 2027 – MODICA (RG) – Nuovo Cineteatro Aurora
Venerdì 29 Gennaio 2027 – RAVENNA – Bronson