Spartiti, il percorso nato dall’incontro tra Max Collini (voce e testi negli Offlaga Disco Pax) e Jukka Reverberi (chitarrista e molto altro nei Giardini di Mirò) torna dal vivo per celebrare i dieci anni del loro album d’esordio “Austerità”. Il disco, pubblicato nella primavera del 2016 e ormai introvabile da anni, viene ora ristampato in vinile con diversi contenuti speciali e sarà disponibile prima dell’inizio del tour.

Il progetto Spartiti, caratterizzato da narrazioni pervasive immerse in paesaggi sonori sospesi tra chitarre dilatate, elettronica dal volto umano e droni semiliquidi, porta in scena un itinerario sociologico ambientato tra il secolo appena trascorso e il medioevo prossimo venturo.

Le parole affilate e ironiche di Collini si appoggiano alle suggestioni emotive e strumentali di Reverberi attraverso racconti di provincia iperrealistici, posti al confine tra il personale e il politico.

Il tour ripercorre il repertorio di quel disco fondamentale e del successivo EP “Servizio d’ordine”, ma non mancheranno alcuni brani inediti.

Sarà un viaggio esistenziale collettivo che festeggia questo decennio di resistenza artistica indipendente.

CALENDARIO DATE

Sabato 28 Novembre 2026 – SOLIERA (MO) – Arci Dude – SOLIDO Festival

Domenica 29 Novembre 2026 – BOLOGNA – Locomotiv

Giovedì 3 Dicembre 2026 – TRENTO – Teatro Sanbàpolis

Sabato 5 Dicembre 2026 – CAGLIARI – Su Tzirculu

Martedì 8 Dicembre 2026 – ROMA – Monk club (ore 16)

Venerdì 11 Dicembre 2026 – TORINO – Spazio 211

Mercoledì 16 Dicembre 2026 – MILANO – Arci Bellezza

Venerdì 18 Dicembre 2026 – SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN) – Teatro Arrigoni

Sabato 9 Gennaio 2027 – FIRENZE – Glue

Venerdì 15 Gennaio 2027 – MODICA (RG) – Nuovo Cineteatro Aurora

Venerdì 29 Gennaio 2027 – RAVENNA – Bronson