    Ponte al Pino: dopo la riapertura (e superata la prova traffico) cerca la sua identità futura

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    Ponte al Pino: dopo la riapertura (e superata la prova traffico) cerca la sua identità futura
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    C’era molta apprensione oggi per capire come la viabilità  fiorentina avrebbe retto alle sollecitazioni indotte dal  ritorno tra i banchi con la riapertura delle scuole, e il contemporaneo sciopero degli autobus. 

    Uno dei nessi più problematici era sicuramente quello di ponte al pino, appena riaperto, e da oggi transitabile anche dai bus, in attesa della conclusione dei lavori che potranno le due corsie attuali a tre con l’aggiunta di una pista ciclabile. Intanto, dopo una chiusura durata mesi, il rione cerca una sua nuova dimensione a partire anche dalla pedonalizzazione di tratti di strada. Che però non trova tutti d’accordo. Sentiamo le voci dei serpenti e dei commerciali che abbiamo racconto stamattina