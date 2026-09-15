Ponte al Pino: dopo la riapertura (e superata la prova traffico) cerca la sua identità futura

C’era molta apprensione oggi per capire come la viabilità fiorentina avrebbe retto alle sollecitazioni indotte dal ritorno tra i banchi con la riapertura delle scuole, e il contemporaneo sciopero degli autobus.
Uno dei nessi più problematici era sicuramente quello di ponte al pino, appena riaperto, e da oggi transitabile anche dai bus, in attesa della conclusione dei lavori che potranno le due corsie attuali a tre con l’aggiunta di una pista ciclabile. Intanto, dopo una chiusura durata mesi, il rione cerca una sua nuova dimensione a partire anche dalla pedonalizzazione di tratti di strada. Che però non trova tutti d’accordo. Sentiamo le voci dei serpenti e dei commerciali che abbiamo racconto stamattina