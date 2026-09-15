Arte: Irene Dionisio al Mad col progetto Miracola

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Cosa accade quando una comunità prova a dare un significato a ciò che non può controllare? E quale ruolo assumono il mito, il sacro e la memoria di fronte alla forza della natura? E’ questo il focus della della ricerca di Irene Dionisio che analizza il rapporto tra Sant’Agata, patrona di Catania, e l’Etna, presenza dominante del paesaggio siciliano e simbolo di una natura capace di generare e distruggere.
Il risultato è una mostra dal titolo Miracola in scena fino al 15 novembre al c/o MAD Murate Art District in Piazza delle Murate – Firenze.
NELLA’AUDIO, Valentina Gensini curatrice della mostra