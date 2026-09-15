Bright Night, la cura al centro dell’edizione 2026

L’edizione 2026 sarà dedicata al tema del “prendersi cura”, inteso come responsabilità verso le persone, le comunità, le relazioni e l’ambiente.

In un contesto segnato da profonde trasformazioni sociali, ambientali e tecnologiche, la ricerca è chiamata a contribuire in modo concreto al benessere collettivo, promuovendo un sapere attento, etico e accessibile.

BRIGHT-NIGHT 2026 inviterà il pubblico a scoprire come la scienza possa diventare uno strumento di cura attraverso molteplici prospettive: dalla salute e dal benessere delle persone alla sostenibilità ambientale, dalla partecipazione delle comunità alla diffusione della conoscenza, fino allo sviluppo responsabile delle nuove tecnologie, con particolare attenzione alle opportunità e alle sfide poste dall’intelligenza artificiale.

Anche quest’anno le città toscane si animeranno con workshop, esperimenti, dimostrazioni, talk, mostre, spettacoli e visite guidate a musei e laboratori. Ricercatrici e ricercatori incontreranno cittadine e cittadini per raccontare il proprio lavoro e mostrare come la ricerca contribuisca ogni giorno ad affrontare le grandi sfide del nostro tempo.

Promotori della manifestazione sono gli Atenei toscani (Università di Firenze, Università di Pisa, Università di Siena, Università per Stranieri di Siena, Scuola Superiore Sant’Anna, Scuola Normale Superiore e Scuola IMT Alti Studi Lucca), insieme a un’ampia rete di Enti di ricerca, tra cui l’Area Territoriale di Ricerca di Pisa del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), l’European Gravitational Observatory (EGO) e l’INAF Osservatorio Astrofisico di Arcetri, con il sostegno della Regione Toscana nell’ambito del progetto Giovanisì.

Come nelle passate edizioni, una particolare attenzione sarà dedicata alle bambine e ai bambini, alle famiglie e alle scuole, con attività pensate per avvicinare le giovani generazioni al mondo della ricerca e della conoscenza.

BRIGHT-NIGHT unisce nell’acronimo “Brilliant Researchers Impact on Growth Health and Trust in Research” l’idea di una ricerca capace di generare crescita, salute e fiducia, valori che nell’edizione 2026 trovano una sintesi nel tema del prendersi cura. L’obiettivo è promuovere una visione della scienza come bene comune, capace di rispondere ai bisogni della società e contribuire alla costruzione di un futuro più equo e sostenibile.

Il progetto BRIGHT-NIGHT è un evento finanziato dal programma HORIZON-MSCA-2023-CITIZENS-01 della Commissione Europea.

Per saperne di più: www.bright-night.it

AUDIO: il rettore di Pisa Riccardo Zucchi