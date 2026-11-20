Oltre 70 mila a Firenze, 6 mila a Livorno, 5 mila a Siena e Massa, migliaia a Pisa: la Toscana risponde ‘presente’ alla chiamata della CGIL portando in piazza 100 mila persone nel giorno dello sciopero generale

A Firenze 70mila persone hanno partecipato al corteo della Cgil per lo sciopero generale: questo il numero manifestanti dato dagli organizzatori dal palco di piazza del Carmine, aprendo i comizi finali della manifestazione. “In termini di contrasto alle politiche governative, questa è la più grande manifestazione che si ricordi” a Firenze, ha affermato il segretario generale della Cgil provinciale Bernardo Marasco “perché ci sono state grandi manifestazioni contro il governo nel 2002 e il Social Forum qui a Firenze, erano piazze enormi, ma erano manifestazioni unitarie di tutti i sindacati e regionali”.

Circa 5mila invece le persone che hanno partecipato oggi a Siena alla manifestazione promossa dalla Cgil in occasione dello sciopero generale. Al centro del corteo le rivendicazioni su salari, costo della vita, sanità pubblica e le preoccupazioni per le crisi occupazionali del territorio, a partire dal futuro del Monte dei Paschi. Alla manifestazione hanno preso parte lavoratori, studenti, rappresentanti sindacali ed esponenti politici. Presenti il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, la presidente della Provincia Agnese Carletti, il consigliere regionale Simone Bezzini, il segretario generale della Cgil Toscana Rossano Rossi e la segretaria provinciale Alice D’Ercole. In piazza anche rappresentanti di Pd, Alleanza Verdi e Sinistra, Movimento 5 Stelle e sinistra extraparlamentare.

“A Siena si sta creando quella che si chiama la tempesta perfetta. Si stanno sommando troppe crisi e per un territorio come questo rischia di essere devastante”, ha dichiarato Rossano Rossi, spiegando che la scelta di Siena come sede della manifestazione è legata proprio alla gravità della situazione economica e occupazionale. Tra le principali preoccupazioni del sindacato l’operazione su Mps e le possibili conseguenze su posti di lavoro, sportelli bancari e indotto. “Questa storia costerà posti di lavoro, costerà occupazione, costerà buon credito”, ha sostenuto Rossi, chiedendo al governo di non lasciare esclusivamente al mercato le risposte sul futuro della banca. “Non ci bastano le rassicurazioni verbali, vogliamo garanzie vere. Se non arriveranno torneremo in piazza ancora più convinti”, ha aggiunto, richiamando anche la necessità di salvaguardare il centro direzionale senese.

Oltre 6mila persone, tra studenti e lavoratori, hanno sfilato invece per le strade del centro di Livorno in occasione dello sciopero generale Cgil, con due cortei che sono partiti uno dalla stazione Centrale, quello dei lavoratori, e da piazza Cavour il secondo, quello studentesco. Il corteo organizzato dalla Cgil ha preso il via da piazza Dante e dopo aver attraversato la città si è concluso in piazza Grande con interventi tra gli altri del segretario generale Filt-Cgil nazionale Stefano Malorgio e del segretario generale Cgil di Livorno Gianfranco Francese.

Migliaia di persone hanno sfilato pacificamente in corteo oggi a Pisa in occasione dello sciopero generale. La manifestazione più partecipata quella promossa dalla Cgil. Corteo poi dei collettivi studenteschi e della sinistra radicale. Entrambe le manifestazioni sono poi confluite nei pressi della Torre pendente davanti all’auditorium Toniolo dell’opera della Primaziale pisana dove è in corso un convegno promosso dal Comune sul piano di rigenerazione urbana del complesso Santa Chiara una volta che saranno trasferiti tutti i reparti ospedalieri. Al presidio dal blocco dei collettivi studenteschi hanno lanciato palloncini con vernice bianca che hanno colpito e macchiato le divise dei poliziotti. Sono stai scanditi slogan contro le politiche europee di riarmo e il governo Meloni poi le due manifestazioni si sono sciolte.

Oltre 5mila le persone sono scese in strada questa mattina a Massa (Massa Carrara) per lo sciopero generale proclamato dalla Cgil. Una manifestazione pacifica, che ha visto una significativa partecipazione di giovani e studenti, insieme a numerosi lavoratori, in occasione della giornata internazionale di mobilitazione studentesca.

Il corteo è partito alle 9 da piazza Garibaldi, per concludersi in piazza Palma, nel centro cittadino. Ad aprire la manifestazione uno striscione con la scritta ‘Il futuro è adesso, no al riarmo’. Numerose le bandiere presenti lungo il percorso; oltre a quelle della Cgil, anche quelle della Palestina. Al centro della mobilitazione diverse rivendicazioni: maggiori investimenti nella sanità e nel welfare, salari e pensioni adeguati, scuole efficienti e condizioni economiche che consentano ai cittadini di affrontare con dignità il costo della vita. Non sono mancate critiche al Governo, accusato dai manifestanti di privilegiare la spesa per gli armamenti a discapito degli investimenti nei servizi pubblici e nelle politiche sociali. La manifestazione si è svolta senza particolari criticità o problemi.