La CGIL sarà In piazza per il lavoro, la giustizia sociale, la pace, i diritti; contro il caro vita, il riarmo, le guerre, una Manovra – quella del Governo – ingiusta.

Domani venerdì 20 novembre sarà sciopero generale indetto dalla CGIL, nello stesso giorno dello sciopero internazionale dei giovani contro il riarmo. In tutta Italia sono previste manifestazioni in 100 piazze, 8 saranno quelle toscane. Saranno in piazza società civile, cittadini/e, politica (le forze che dal centrosinistra e dalla sinistra si oppongono al governo Meloni). Lo sciopero riguarda l’intera giornata di lavoro e interessa tutti i settori pubblici e privati, compresi appalti e servizi strumentali, nel rispetto delle norme previste dalla legge 146/90 sui servizi essenziali. Saranno garantite le prestazioni indispensabili previste dalla normativa vigente.

“E’ uno sciopero generale- dice la CGIL- che vuole rappresentare una risposta collettiva all’aumento del costo della vita, alla precarietà, alle crisi industriali e all’indebolimento dello Stato sociale. Una mobilitazione che coinvolge lavoratori, pensionati, studenti e giovani con l’obiettivo di riportare al centro del dibattito politico il lavoro, i diritti, la giustizia sociale e il futuro del Paese. La piattaforma rivendicativa della Cgil si concentra su alcuni punti fondamentali: salari più alti e rinnovi contrattuali in grado di recuperare l’inflazione; pensioni dignitose e piena rivalutazione degli assegni; un fisco più equo e progressivo con la restituzione del fiscal drag; maggiori investimenti per sanità pubblica, scuola, università e welfare; politiche industriali per difendere occupazione e produzioni; contrasto alla precarietà giovanile; diritto allo studio e alla casa; più salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; una diversa allocazione delle risorse pubbliche, privilegiando servizi e diritti rispetto all’aumento delle spese militari.

LE MANIFESTAZIONI IN TOSCANA

– Arezzo: concentramento ore 8:30 al parco Filippo Corridoni (zona retro parcheggio Baldaccio), corteo, conclusioni ore 11:30 in piazza della Libertà

– Firenze (dove convergeranno i territori di Prato e Pistoia): concentramento ore 9:30 in piazza Indipendenza, per un corteo che passerà da via Ridolfi, viale Strozzi, viale Belfiore, via della Scala, lungarno Vespucci, ponte alla Carraia, borgo San Frediano, piazza del Carmine, dove sono in programma gli interventi conclusivi (tra cui quello di Pino Gesmundo della segreteria della Cgil nazionale).

– Grosseto: concentramento ore 9 in piazza Rosselli, corteo, interventi conclusivi in piazza Dante alle 11:30

– Livorno: concentramento ore 9 alla Stazione centrale, corteo

– Lucca: concentramento ore 9 in piazzale Verdi, corteo, conclusioni ore 12 in piazza San Michele

– Massa: concentramento ore 9 in piazza Garibaldi, corteo, comizio conclusivo in piazza Palma

– Pisa: concentramento ore 9:30 in piazza XX settembre, corteo, conclusioni in piazza Cavalieri

– Siena: concentramento ore 9:15 alla fontana di San Prospero, corteo, interventi conclusivi alla Lizza (di fronte alla sede Cgil) alle ore 11:30. Sarà presente Rossano Rossi, segretario generale Cgil Toscana