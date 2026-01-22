Firenze, chiude Ponte al Pino: week end da bollino rosso per auto, bus e treni

Nel week end, Ponte al Pino chiude del tutto per permettere il montaggio della passerella pedonale. Traffico interdetto e circolazione ferroviaria interrotta da nord a sud, con bus sostitutivi tra Campo Marte e Rifredi. Nell’articolo tutte le info. Ok lavori per tramvia in piazza Beccaria: sovrintendenze e Comune trovano quadra su gestione resti medievali.

Una buona e una cattiva notizia per il traffico e gli automobilisti fiorentini. La buona è che sovrintendenze e comune hanno trovato la quadra sulla questione dei resti di fortificazioni medievali scoperti in piazza Beccaria durante i lavori per la tramvia. In pratica l’arco medievale sarà documentato con i necessari rilievi e poi smontato limitatamente alla parte necessaria ,e non eccedente, il passaggio delle condotte dei sottoservizi con relativa trincea. Tutte le fasi saranno seguite con il supporto e nel confronto continuo con archeologi della sovrintendenza. E veniamo alla cattiva. Nel week end, Ponte al Pino chiude del tutto per permettere il montaggio della passerella pedonale che servirà nei mesi tra la demolizione della struttura attuale, da abbattere perché pericolante, e la realizzazione della nuova.

Oltre ai divieti per le auto e i bus, che scatteranno domani alle 20 fino alle 5 di lunedì, e per i quali vi invitiamo a consultare il sito del comune di Firenze, dalle 15 di sabato pomeriggio alle 15 di domenica sarà anche interrotta la circolazione ferroviaria sull’asse nord sud, sia per i treni Alta Velocità che per quelli regionali, con bus sostitutivi tra campo di Marte e Firenze Rifredi, salvo cancellazioni o riprogrammazioni sulle tratte locai. Info, in questo caso, sul sito di Trenitalia. Per i tifosi diretti allo stadio domenica, sconsigliato l’uso dell’auto, per chi dovesse passare dalla zona di ponte al pino. Usare mezzi alternativi, o attrezzarsi per un allungamento del tragitto.