Livorno, professore condannato a 9 anni e mezzo per abusi su due studentesse disabili

Nove anni e mezzo per violenza sessuale pluriaggravata e pornografia minorile. E’ la pena inflitta dal gip Agnese Di Girolamo a un professore in servizio in una scuola di Livorno con l’accusa di violenza sessuale, tra il 2023 e il 2024, nei confronti di due studentesse minorenni e disabili, abusi che l’uomo riprendeva il cellulare gli abusi.

Il docente, come riportano Il Tirreno e Il Corriere Fiorentino, dovrà risarcire le vittime, ma in attesa che il tribunale civile definisca l’intero ammontare, verserà una provvisionale di 50mila euro alla famiglia di una vittima e di 30mila euro a beneficio dell’altra, che si erano costituite parte civile.

A far partire l’inchiesta della procura di Livorno, nel 2024, la denuncia del dirigente, a seguito delle segnalazioni del personale della scuola. I carabinieri hanno poi rinvenuto nel cellulare dell’uomo diversi “video dal contenuto sessualmente esplicito”. Così è scattata la misura cautelare in carcere per il docente che si trova ancora agli arresti domiciliari. La sentenza non è ancora definitiva, essendo una decisione di primo grado, e il professore come prevede la legge, in via cautelare è stato sospeso dall’insegnamento.