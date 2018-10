Firenze: attività sospesa per 5 locali del centro cittadino

Controlli ad esercizi commerciali di ristorazione a Firenze da parte dei Nas. Attività sospesa per 5 locali del centro cittadino

Nelle ultime due settimane, i controlli dei Carabinieri del Nas di Firenze per la sicurezza e l’igiene degli alimenti negli esercizi di ristorazione del centro cittadino hanno portato alla chiusura di 5 locali, sia italiani che etnici, situati in via Cimatori, via Alamanni, via del Gelsomino, piazza della Stazione e Viuzzo delle Case Nuove.

Nel corso delle ispezioni sono state accertate gravi carenze igienico-sanitarie: sporcizia diffusa, promiscuità tra materie prime alimentari e non, alimenti poggiati sui pavimenti. Sono state inoltre trovate carenze strutturali: pavimentazione scheggiata con ristagno di acqua in più punti, guarnizioni di frigoriferi rotte, spogliatoi in disordine, accesso ai bagni ostruito da materiali di pulizia. In un ristorante ed in una pasticceria è stato rilevato l’omesso monitoraggio degli infestanti, con presenza di numerose blatte (sia vive che morte) e di escrementi di roditori.

I controlli hanno portato successivamente al sequestro amministrativo di circa 20 chili di prodotti carnei ed ittici, contenuti in buste anonime, prive di etichetta e sulla cui origine (tracciabilità) non vi era alcuna informazione, e a delle sanzioni amministrative per una cifra complessiva di oltre 13 mila euro.