Appennino: recuperata la salma del turista neozelandese

L’elisoccorso Pegaso del Soccorso Alpino ha raggiunto il cadavere del turista disperso domenica sull’Appennino Tosco Emiliano

La salma è stata recuperata tra il Passo del Lagastrello e il Passo del Cerreto, territorio di Comano, in provincia di Massa Carrara. Un medico del 118 presente tra i soccorritori, che sono stati calati con un verricello dall’elicottero nella gola in cui era caduto il runner, ha constatato il decesso e identificato il corpo.

Si tratta del turista della Nuova Zelanda con passaporto statunitense Dennis Cooper, di 65 anni. Il runner esperto era partito nel primo pomeriggio di domenica da Comano con l’intento di raggiungere le vette del crinale. Nel tardo pomeriggio di domenica aveva poi telefonato chiedendo aiuto in quanto, a seguito di una caduta, era finito in un canalone, riportando la frattura a un braccio e contusioni a una gamba. La salma è stata portata a Comano, in provincia di Massa, ed è ora a disposizione delle autorità.