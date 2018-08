Toscana: allerta gialla per possibili temporali forti e rischio idrogeologico

Non solo su Firenze, continua anche su altre province toscane fino a stasera l’instabilità climatica già in atto nelle ultime 24 ore. La Sala operativa della Protezione civile della Toscana ha emesso un bollettino di vigilanza meteo con codice giallo per piogge e temporali, valido fino alle 21 di oggi.

Si prevede un aumento dell’instabilità durante le ore pomeridiane sulle zone interne con rovesci e temporali sparsi, localmente anche di forte intensità, più probabili sulle province di Arezzo, Siena, parte di quella di Firenze e sull’interno del grossetano. Cumulati medi non significativi, cumulati massimi fino a localmente elevati, possibili anche in breve tempo (intensità oraria forte o localmente molto forte). Possibili inoltre temporali sparsi, localmente anche di forte intensità, associati a colpi di vento e grandinate. I fenomeni risulteranno più probabili sulle province di Arezzo, Siena, parte di quella di Firenze e sull’interno del grossetano.

Oltre all’allerta rossa per l’ondata di calore che investe Firenze emanata fino a domani, la protezione civile di Firenze ha emanato anche un’allerta gialla per possibili temporali forti e conseguente rischio idrogeologico/idraulico nel cosiddetto ‘reticolo minore’ che comprende i corsi d’acqua secondari (soprattutto Ema, Mugnone e Terzolle). Sulla base del bollettino del centro funzionale regionale di valutazione delle criticità per la zona che riguarda anche il Comune di Firenze, l’allerta scatta alle 13 di oggi e si concluderà alle 21 di oggi.