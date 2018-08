Fondazione Toscana Spettacolo riconfermata al primo posto tra circuiti multidisciplinari italiani

Le assegnazioni Mibac riconfermano Fondazione Toscana Spettacolo onlus al primo posto anche per il 2018 quale migliore circuito multidisciplinare in Italia (su tredici organismi) con un contributo di 726.688.00 euro.

Una parabola ascendente che premia il progetto di FTS: infatti, ha ottenuto i punteggi più alti nei parametri che determinano questo esito – qualità artistica, risultati e quantità – a conferma del valore e dell’equilibrio ideale tra qualità e quantità dell’intervento di Fondazione Toscana Spettacolo sui territori, realizzato in stretta collaborazione con le amministrazioni e le istituzioni locali.

Un risultato importante che di anno in anno attesta FTS onlus sul territorio regionale come efficace strumento culturale, come generatore di progetti di rete, come attivatore e punto di riferimento di investimenti culturali. Un successo che è possibile grazie al sostegno della Regione Toscana, delle oltre 60 amministrazioni associate a FTS, delle 189.000 presenze di spettatori che hanno partecipato alle attività della stagione 2017-2018, di cui 14.200 abbonati.

Risultati eccezionali anche per il numero di recite complessive, 697 fra prosa, danza, musica e circo contemporaneo, di cui un terzo (316 recite) ad opera di compagnie toscane. Una vita intorno al teatro che si è alimentata anche delle 154 iniziative di formazione del pubblico e di laboratori, di 59 progetti di promozione delle stagioni e di 31 iniziative promozionali (incontri con gli attori e con le compagnie in scena).