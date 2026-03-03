Firenze: al via iscrizioni 2026-2027 Asili nido. Ci sono tre nuove strutture

Ci si potrà iscrivere da domani e fino al 4 giugno. Da settembre si prevede l’apertura di tre nuovi nidi a Firenze e il rientro in sede in due (rinnovati) con un aumento dell’offerta di 136 posti. Il più grande dei nuovi nidi è il ‘Cipì’, al piazzale delle Cascine: ci sono 50 posti.
L’investimento è stato di 4,6 milioni di euro per le nuove strutture e di oltre 2 milioni per le ristrutturazioni: a questi importi si aggiungono i 365.000 euro per acquistare gli arredi.
Anche per il 2026-2027, si spiega dal Comune di Firenze, “è prevista una procedura unica attraverso la quale le famiglie potranno scegliere, in alternativa, l’iscrizione ai servizi educativi comunali a gestione diretta o indiretta, oppure la richiesta del buono servizio per la frequenza presso servizi educativi privati accreditati”. Si conferma il mantenimento del requisito di accesso ai buoni servizio avviato già in questo anno educativo, adeguando la soglia Isee fino a 55.000 euro, in coerenza con la misura regionale ‘Nidi gratis’. Viene inoltre ampliata la platea delle situazioni che danno diritto all’esenzione tariffaria.
“Abbiamo lavorato su più livelli: dall’apertura di tre nuovi nidi al rientro in sede in due servizi ristrutturati, garantendo così 136 posti in più – commenta l’assessora all’educazione del Comune di Firenze Benedetta Albanese -. Continuiamo a lavorare verso una graduale estensione dell’orario di funzionamento delle strutture fino alle 17,30 per andare incontro alle esigenze quotidiane di chi lavora e anticipiamo le graduatorie per dare risposte più tempestive alle famiglie”