Mar 3 Mar 2026
Firenze: (ancora) bagarre in consiglio comunale su ‘crocefisso in classe’

By Domenico Guarino
Biti, firenze

Continuano le polemiche dopo la lite di ieri a Firenze, in Consiglio comunale, tra l’assessora all’urbanistica Caterina Biti e il consigliere del Carroccio Guglielmo Mossuto innescata da una domanda di attualità di quest’ultimo sul tema del crocIfisso in classe.

In un video sui social Biti ha detto che “quello che mi è stato detto in Consiglio comunale” dal consigliere della Lega Guglielmo Mossuto “è un attacco a una donna, a un’istituzione, a una persona libera. Da persona libera, è inaccettabile. Grazie a tutti quelli che mi hanno scritto, grazie al Pd e a tutti i cittadini di Firenze che mi stanno inondando in maniera del tutto inaspettata di messaggi di solidarietà e che mi dicono ‘forza e grazie’ per aver risposto a insulti del tutto inaccettabili”.

“Non è tollerabile sentirsi dire ‘stai zitta’ e ‘torna al tuo posto’, è quello che ha portato ad arrabbiarmi”, ha ricostruito Biti. Sempre sui social il vicepresidente dell’assemblea comunale di Firenze Vincenzo Pizzolo (Avs-Ecolò) ha parlato di “volgari insulti e insinuazioni che mi stanno arrivando da ieri”.

“Penso che la vicenda accaduta a Palazzo Vecchio sia davvero, nel complesso, poco edificante” ha affermato Mossuto che ha poi affermato: “È noto che abbia un carattere non certo morbido, ma non è ammissibile che si travisino i fatti e che si continui nell’opera di palese ostruzionismo verbale ogni volta che intervengo su determinati argomenti. Sia chiaro, però, che io ho il massimo rispetto per gli esseri umani e non toccherei una donna neanche con un fiore. Purtroppo, l’atteggiamento censorio della maggioranza nei miei riguardi, porta però ad una naturale esasperazione che, talvolta, rimane difficile da controllare

