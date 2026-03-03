Controradio Streaming
Rientrati a Roma i 14 ragazzi toscani dell’Opera La Pira bloccati a Beirut

By Raffaele Palumbo

Missione giovanile interrotta dalla crisi mediorientale: trasferimento tra sirene e boati. Atterrati stamani da Fiumicino, ora verso casa dopo l’incontro col vicario apostolico.

Sono atterrati questa mattina all’aeroporto di Roma Fiumicino i 14 giovani toscani dell’associazione fiorentina Opera per la Gioventù Giorgio La Pira, rientrati dal Libano dopo giorni di apprensione per l’escalation bellica in Medio Oriente. Il gruppo, accompagnato dal giornalista di Radio Toscana Paolo Poggianti e da don Filippo Meli (responsabile pastorale giovanile della Diocesi di Firenze), ha lasciato Beirut stamani nonostante sirene antiaeree e boati lontani, attraversando zone rischiose della capitale libanese. La missione, parte delle attività internazionali dell’Opera La Pira ispirata al sindaco santo Giorgio La Pira, mirava a intrecciare legami con giovani libanesi – reduci da campi estivi in Maremma come quello al Villaggio La Vela – e incontrare monsignor César Essayan, vicario apostolico di Beirut. Ospiti al sicuro nel monastero di Saint Joseph della Custodia di Terra Santa, i ragazzi hanno vissuto la tensione della guerra Iran-Israele-Hezbollah, con razzi e incursioni israeliane nel sud Libano. In contatto costante con console italiana e autorità, il volo per Roma è decollato regolarmente dall’aeroporto operativo a sud della città. I giovani, tra i 18 e i 25 anni prevalentemente da Firenze e provincia, potranno ora fare ritorno alle famiglie. L’associazione ringrazia la rete ecclesiale libanese per l’ospitalità e l’evacuazione tempestiva, in un contesto di crisi umanitaria con civili in fuga e scuole chiuse.

