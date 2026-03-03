Mattarella a Firenze per laurea honoris causa dalla Cesare Alfieri

Il 10 marzo il Presidente riceverà il riconoscimento in Politica, Istituzioni e Mercato. Cerimonia al Teatro del Maggio, poi visita all’Istituto storico della Resistenza.

ll Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà ospite dell’Università di Firenze martedì 10 marzo per il conferimento della laurea magistrale honoris causa in “Politica, Istituzioni e Mercato” da parte della Scuola di Scienze Politiche Cesare Alfieri, nell’ambito delle celebrazioni per il 150° anniversario della storica istituzione accademica. La cerimonia, alle ore 11 nella Sala Grande del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino – scelta per la capienza rispetto all’Aula Magna di Novoli –, sarà presieduta dalla rettrice Alessandra Petrucci. Il presidente della Scuola, Andrea Lippi, ha motivato il riconoscimento “per il modo in cui ha interpretato il ruolo istituzionale”, lodando il “magistero repubblicano” del Capo dello Stato in anni complessi per l’Italia. Annunciato il 21 novembre 2025, l’evento vedrà la partecipazione di docenti, studenti (previa registrazione online), rappresentanti istituzionali e autorità. L’appuntamento si inserisce in un calendario di iniziative per i 150 anni della Cesare Alfieri, fondata nel 1876. Nel pomeriggio, Mattarella visiterà l’Istituto Storico Toscano della Resistenza e dell’Età Contemporanea, rafforzando il legame con la memoria antifascista fiorentina. La visita presidenziale rappresenta un onore per l’Ateneo e un’occasione di riflessione su istituzioni e democrazia