Controradio Streaming
Mar 3 Mar 2026
Controradio Streaming
ToscanaCronacaMattarella a Firenze per laurea honoris causa dalla Cesare Alfieri
ToscanaCronaca

Mattarella a Firenze per laurea honoris causa dalla Cesare Alfieri

By Raffaele Palumbo
Mattarella

Il 10 marzo il Presidente riceverà il riconoscimento in Politica, Istituzioni e Mercato. Cerimonia al Teatro del Maggio, poi visita all’Istituto storico della Resistenza.

ll Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà ospite dell’Università di Firenze martedì 10 marzo per il conferimento della laurea magistrale honoris causa in “Politica, Istituzioni e Mercato” da parte della Scuola di Scienze Politiche Cesare Alfieri, nell’ambito delle celebrazioni per il 150° anniversario della storica istituzione accademica. La cerimonia, alle ore 11 nella Sala Grande del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino – scelta per la capienza rispetto all’Aula Magna di Novoli –, sarà presieduta dalla rettrice Alessandra Petrucci. Il presidente della Scuola, Andrea Lippi, ha motivato il riconoscimento “per il modo in cui ha interpretato il ruolo istituzionale”, lodando il “magistero repubblicano” del Capo dello Stato in anni complessi per l’Italia. Annunciato il 21 novembre 2025, l’evento vedrà la partecipazione di docenti, studenti (previa registrazione online), rappresentanti istituzionali e autorità. L’appuntamento si inserisce in un calendario di iniziative per i 150 anni della Cesare Alfieri, fondata nel 1876. Nel pomeriggio, Mattarella visiterà l’Istituto Storico Toscano della Resistenza e dell’Età Contemporanea, rafforzando il legame con la memoria antifascista fiorentina. La visita presidenziale rappresenta un onore per l’Ateneo e un’occasione di riflessione su istituzioni e democrazia

Articolo precedente
17enne ubriaco si addormenta in tramvia, poi gli abusi da uno sconosciuto
Articolo successivo
Rientrati a Roma i 14 ragazzi toscani dell’Opera La Pira bloccati a Beirut

Articoli correlati

Abbiamo parlato di

ToscanaFirenzeRegione ToscanaGiornale radio nazionaleNewslineComune di FirenzeDario NardellaEugenio GianiCoronavirus ToscanaCovid-19Gimmy TranquilloEnrico RossiBravo chi ascoltaPratoSara FunaroPisaAd ovest di padalinoComune di PratoStefania SaccardiVigili del Fuoco

Categorie

Toscana31341Cronaca18886Politica4232Cultura & Spettacolo3848Diritti2647Sanità2542

CHI SIAMO

Controradio testata giornalistica radiodiffusa registrata presso il Tribunale di Firenze (n. 2483 - 31/03/1976) Controradio Srl - via del Rosso Fiorentino 2/b - 50142 Firenze - Tel 055.73.99910 - P. IVA 03353190485 - SDI: M5UXCR1
Cookie Policy di www.controradio.it
Privacy Policy di www.controradio.it

Contattaci: [email protected]

SEGUICI